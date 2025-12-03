Собянин: ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам

Мэр отметил, что увеличение числа людей старшего поколения также увеличивает востребованность здравоохранения, стационарной и амбулаторной помощи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ожидаемая продолжительность жизни москвичей впервые в истории приблизилась к 80 годам, меняется структура населения столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Структура москвичей все больше уходит в сторону людей старшего поколения, людей пожилого возраста становится больше. Мы с одной стороны продляем жизнь, и ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась вплотную к восьмидесяти годам, что вообще никогда в истории близко не было. Мы подошли вообще к европейскому такому уровню, несмотря на то, что у нас огромный поток людей в Москве со всей страны собирается, но тем не менее при этом такой уровень", - сказал Собянин.

Он отметил, что увеличение числа людей старшего поколения также увеличивает востребованность здравоохранения, стационарной и амбулаторной помощи. "Поэтому нам в этом направлении, что называется, работать и работать. Но мы считаем это одним из самых главных приоритетов в нашей работе", - добавил мэр.