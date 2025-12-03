Самая пожилая жительница России имеет 20 внуков и 48 правнуков

Яхе Хашаговой в сентябре 2025 года исполнилось 120 лет

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. 20 внуков и 48 правнуков имеет самая пожилая жительница России Яха Хашагова из Чечни, которой в сентябре исполнилось 120 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

"Несмотря на все трудности, Яха смогла вырастить шестерых детей. Два сына получили высшее образование и закончили вузы с красным дипломом. По словам долгожительницы, она благодарна судьбе за все хорошее и плохое, что было в ее жизни. Сегодня она окружена теплом и вниманием своих детей, 20 внуков и 48 правнуков, которые поддерживают ее каждый день", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что женщина большую часть жизни посвятила сельскому хозяйству. Занесены в выплатное дело и сведения о работе Яхи. "Большую часть трудового пути она работала в сельском хозяйстве животноводом. Вместе с мужем они были чабанами в овцеводческих совхозах "Приволенский" и "Степновский", жили в удаленной кошаре и разводили овец. В 1974 году умер муж Яхи", - говорится в сообщении.

Яха Хашагова стала не единственным долгожителем в семье. Ее мать прожила 116 лет.

Ранее в пресс-службе Соцфонда России ТАСС сообщили, что самой пожилой россиянке сейчас 120 лет, она родилась в 1905 году и проживает в Байсангуровском районе Грозного.