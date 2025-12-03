Собянин: машины в Москве угоняют "какие-то фрики"

Мэр отметил, что число угонов сократилось

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число угонов автомобилей в Москве сократилось в разы, машины в столице угоняют "какие-то фрики". Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Машины угоняют какие-то фрики, потому что раньше <…> тысяч 15 в год угоняли, сегодня их там 600 автомобилей - это просто какие-то чудаки, наркоманы, которые угоняют, бросают. Такого бизнеса вообще не стало. Потому что сбежать с этой машиной сегодня уже невозможно", - сказал мэр.

Ранее в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что количество угонов автомобилей в Москве с начала 2025 года (с января по июль) сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 200. В прошлом году оно равнялось примерно 300. В ведомстве пояснили, что снижение количества автоугонов произошло благодаря введению и постоянному развитию комплексов фотовидеофиксации (ФВФ), которые работают на 90% дорог Москвы (всего около 3,8 тыс.). В целом же количество угонов автомобилей за 13 лет - с 2012 года - снизилось в 36 раз. В 2012-м это число равнялось 7,2 тыс. автомобилей.