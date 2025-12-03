Акция "Бумбатл" запускает новогодний конкурс елочных игрушек

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать макулатуру и изготовить игрушку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новогодний конкурс елочных игрушек будет организован во время зимнего сезона всероссийской акции "Бумбатл", которая проходит в поддержку нацпроекта "Экологическое благополучие". Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо собрать макулатуру и изготовить игрушку, сообщает пресс-служба всероссийского движения "Экосистема".

"Зимний сезон "Бумбатла" пройдет с 1 декабря по 28 февраля 2026 года. Помимо сбора макулатуры, участники смогут побороться за призы в творческом конкурсе "Новогодняя экоигрушка от "Бумбатла". Участники будут создавать елочные игрушки из старых газет, журналов, картона и другой ненужной бумаги, превращая отходы в украшения", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо собрать макулатуру и изготовить игрушку: бумажное животное или символ своего региона, снежинку или шар. Затем нужно украсить елку экоигрушкой, сделать фото или видео и опубликовать пост в соцсетях с хештегами #бумбатл #нацпроектэкоблагополучие #экосистема #эконовыйгод. Победителей ждут звания "Экодизайнер года", дипломы и призы зрительских симпатий. Оцениваются оригинальность идеи, качество исполнения, креативных подход и экологический посыл. Итоги творческого конкурса будут подведены в январе 2026 года.

Принять участие в акции "Бумбатл" могут все жители страны в личном и командном зачетах, а также бумагу можно сдать коллективами в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах, государственных учреждениях и предприятиях. Чтобы принять участие в акции необходимо зайти на сайт бумбатл.рф, зарегистрироваться, сдать макулатуру в любой удобный пункт приема и загрузить акт о сдаче в личный кабинет на сайте проекта. Результаты зимнего сезона и регионального зачетов по итогам года объявят весной 2026 г. С марта 2025 года к акции присоединились более 1 млн человек, которые собрали более 37 тыс. тонн бумажного вторсырья. За пять лет в акции поучаствовали 9 миллионов человек, которые вместе направили на переработку 305 тысяч тонн макулатуры.