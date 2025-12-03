В Петербурге 500-летие Севморпути отметят выставками и кинопоказами

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Интерактивная выставка, экспозиция под открытым небом, показы фильмов и презентации изданий об Арктике пройдут в Санкт-Петербурге в рамках празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути. Мероприятия пройдут в Историческом парке "Россия - моя история" с 4 по 15 декабря, сообщил городской комитет по внешним связям.

"Правительство Санкт Петербурга принимает активное участие в реализации арктической повестки и уделяет большое внимание <…> расширению взаимодействия с нашими партнерами, в том числе внешнеэкономического. Основными направлениями сейчас являются вопросы продвижения компетенций организаций Петербурга в проекты арктических регионов, а также экономический блок, который включает участие в развитии опорных точек Севморпути и содействие увеличению грузопотока по этой арктической трассе. Поэтому особенно символично, что мероприятия, посвященные 500-летию СМП, проходят сегодня именно в нашем городе", - отметили в комитете.

В числе главных событий программы - конференция "Северный морской путь - наше историческое наследие в книгах" с презентацией книг об Арктике для читателей всех возрастов, а также интерактивная мультимедийная выставка о пяти веках арктических открытий с отдельном разделом о технологической мощи российского ледокольного флота.

Кроме того, для посетителей будет работать VR-зона, где каждый "сможет почувствовать себя участником полярных экспедиций, перенестись на борт ледоколов и увидеть Арктику такой, какой ее знают настоящие исследователи", рассказали организаторы. Также рядом с центром развернется уличная планшетная экспозиция об истории Севморпути в фотографиях, архивных документах и красочной инфографике. Частью программы празднования станет и выставка полотен, вдохновленных Арктикой, культурой коренных народов Севера и личными впечатлениями художников от экспедиций.

Отдельным направлением программы станут кинопоказы. Зрители смогут посмотреть короткометражный фильм к 500-летию Севморпути, художественные и документальные картины об Арктике, а также побывать на встречах с их создателями. "Те, кто мечтает о приключениях, смогут встретиться с участниками экспедиций "Безопасная Арктика 2025" и "Арктическая технологическая экспедиция СПб ГУТ по побережью Белого моря", увидеть своими глазами ролики, снятые в экстремальных условиях Арктики, и задать интересующие вопросы", - анонсировали в комитете.

Для детей будет организована программа "Хочу в Арктику!": юную аудиторию будет ждать виртуальное путешествие на "Ледоколе времени", знакомство с историческими событиями и героями Арктики, а также мастер-классы и викторины с призами.