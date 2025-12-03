ГД усиливает контроль за строительством на частных участках в Подмосковье

По мнению парламентариев, это необходимо для решения проблемы несоблюдения собственниками и застройщиками требований к отступам от границ земельного участка и этажности объектов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о проведении на территории Московской области эксперимента по усилению контроля за строительством на частных земельных участках.

Проект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов ГД в июне.

"Провести с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года на территории Московской области эксперимент в сфере строительства, реконструкции индивидуальных жилых домов и садовых домов (далее - эксперимент). Целями проведения эксперимента является обеспечение соблюдения архитектурно-градостроительного облика индивидуальных жилых домов и садовых домов, а также прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с земельными участками, на которых осуществляется строительство указанных объектов", - говорится в законопроекте.

По мнению парламентариев, проведение такого эксперимента необходимо для решения проблемы несоблюдения собственниками и застройщиками требований к отступам от границ земельного участка, этажности объектов и предусмотренного правилами проценту застройки, что приводит к нарушению пожарных и градостроительных норм, прав соседей, а также способствует ухудшению архитектурного облика соответствующих территорий. В результате благоустроенные поселки превращаются в хаотичную застройку с нарушением градостроительных норм и правил.

Согласно пояснительной записке, с 1 января предполагается обязать органы власти Московской области бесплатно выдавать новому собственнику или иному правообладателю градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), в котором обозначены предельные параметры разрешенного строительства: минимальные отступы от границ земельных участков для определения мест, где можно размещать здания, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений или сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. После направления ГПЗУ собственнику земельного участка, он будет считаться уведомленным о градостроительных требованиях.

По завершении строительства на участке кадастровый инженер должен будет проверить соблюдение предельных параметров разрешенного строительства жилого или садового дома при подготовке технического плана. Если будут выявлены несоответствия параметров, тогда инженер должен отказаться выполнять кадастровые работы по подготовке технического плана. Государственный регистратор, в свою очередь, наделяется правами проверять документы, представленные для государственного кадастрового учета и государственной регистрации на предмет соответствия минимальным отступам от границ земельных участков, чтобы определить места допустимого размещения зданий и сооружений, за пределами которых их строительство запрещено.

"В рамках проведения эксперимента несоответствие минимальным отступам от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, сооружений, которое было выявлено государственным регистратором прав при рассмотрении документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на индивидуальный жилой дом или на садовый дом, является основанием для приостановления таких учета и регистрации", - отмечается в документе.