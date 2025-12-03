С 2026 года в паспортах РФ появится новая отметка ИД ЕРН по желанию

Она заменит запись об ИНН

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Отметка о номере записи из Единого регистра населения (ИД ЕРН) может быть проставлена в паспорте РФ по желанию гражданина с 1 января 2026 года, она придет на смену отметке об ИНН. Соответствующий пункт содержится в положении о паспорте гражданина РФ, утвержденном в 2023 году.

"По желанию гражданина РФ в паспорте проставляются отметки: <…> об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 г.), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 г.)", - говорится в документе.

Порядок проставления в паспорте отметке о номере записи из ЕРН был утвержден Федеральной налоговой службой (ФНС) в октябре вступит в силу также с 1 января 2026 года.

Единый регистр населения содержит сведения о гражданах РФ и иностранцах, временно или постоянно проживающих в России. Оператором государственной информационной системы Единого регистра населения является ФНС.

Обязательными отметками в паспорте являются штампы о регистрации и о воинской обязанности. По желанию гражданина могут также ставиться отметки о браке, детях, загранпаспорте, ранее выданных паспортах и группе крови.