В регионах Северо-Запада России ожидаются дождь и снег

В некоторых областях возможна гололедица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Осадки в виде дождя и снега ожидаются почти во всех регионах Северо-Запада России в четверг. В нескольких регионах возможна гололедица, сообщили региональные синоптики.

В Мурманской области ночью до 9 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов. По региону при прохождении циклона прогнозируют снег различной интенсивности. На северо-востоке Баренцева моря ожидается медленное обледенение судов. В соседней Карелии осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут местами ночью, а днем - уже в большинстве районов. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в течение суток от минус 2 до плюс 3 градусов.

Дождь, мокрый снег и снег ночью пройдут в большинстве районов Архангельской области, а днем - местами. На дорогах там возможна гололедица. Ветер западных направлений 3-8 м/ с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью и днем от минус 2 до плюс 3.

В соседнем Ненецком автономном округе ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Также небольшой снег ожидается местами и днем. Прогнозируют туман и метель. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, местами по побережью порывы ночью до 13 м/с, а днем до 17 м/с. Температура в течение суток минус 4-9 градусов, местами минус 14-19.

В северо-западных районах Коми в ночь на четверг пройдут сильные снегопады, местами гололед и отложение изморози, порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит 3-8 градусов мороза, на крайнем севере - до минус 15, на юге региона - от минус 4 до плюс 1. В Вологодской области ждут небольшой мокрый снег с дождем, температура от минус 2 до плюс 3, ночью и утром туманы.

В большинстве районов Псковской области пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, мороси. Ночью на дорогах местами гололедица. Температура воздуха по региону в течение суток от минус 1 до плюс 4 градусов. В Новгородской области ночью местами, а днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 1, днем от минус 2 до плюс 3 градусов.

На территории Калининградской области облачно, без существенных осадков, информируют синоптики. Ветер южной четверти, довольно слабый - 3-8 м/с. Температура воздуха будет несколько выше, чем в предыдущие дни этой недели и составит днем по области плюс 2-5 градусов. По данным регионального Гидрометцентра, в Калининграде температура с плюс 2 градусов ночью поднимется до плюс 4 днем, осадков не предвидится.