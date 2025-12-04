Т-Банк: мошенники обманывают участников СВО под видом военкомата

МОСКВА, 4 декабря /ТАСС/. Мошенники начали обзванивать участников специальной военной операции (СВО) под видом сотрудников военкомата, обещая перерасчет денежного довольствия и требуя предоставить данные для его оформления. Схема была выявлена с помощью сервиса банка - фрод-рулетки "Ловушка для мошенников", который на прошлой неделе масштабировали для всех россиян, сообщили в Т-Банке, материалы которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Злоумышленники заявляют, что военнослужащему положена прибавка в размере 30-40%, но из-за отсутствия документов - например, копий СНИЛС или паспорта - выплату не могут назначить. Под предлогом срочного оформления перерасчета они просят назвать код из СМС, якобы для записи в электронную очередь", - рассказал заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-Банка Илья Александров.

На самом деле этот код позволяет злоумышленникам получить доступ к личному кабинету на Госуслугах или в банке. После этого жертве звонят якобы от Роскомнадзора и сообщают об "уже оформленных кредитах", предлагая срочно перевести средства на "безопасный счет". В среднем потерпевшие теряют 315 тыс. рублей.

Мошенники также используют подобную схему в отношении родственников погибших военнослужащих, предлагая им несуществующие страховые выплаты. Информацию о жертвах злоумышленники получают из слитых баз данных и закрытых Telegram-каналов, посвященных поиску пропавших.

По данным банка, за 2025 год телефонное мошенничество вышло на первое место по числу инцидентов, опередив схемы с инвестициями и обман на сайтах объявлений. Рост по сравнению с 2024 годом составил 31%. Средний возраст жертвы снизился с 39 до 33 лет.