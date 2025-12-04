"Следствие. Инфо": вывезенных с Украины в Турцию детей подвергали насилию

Сотни воспитанников интернатов Днепропетровской области два года жили без доступа к образованию и медицине, к ним применяли физическое и психологическое воздействие

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 500 эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области в Турцию детей два года жили без доступа к образованию и медицине, они систематически подвергались физическому и психологическому насилию. Об этом сообщило украинское издание "Следствие. Инфо".

Данные следуют из отчета мониторингового визита в 2024 году офиса украинского омбудсмена, которые приводит издание. Эвакуацией детей в Турцию в 2022 году занимался благотворительный фонд бизнесмена Руслана Шостака при содействии консульства Украины в Анталье. Большинство эвакуированных детей жили в отеле города Бельдеби.

Как отмечается в отчете омбудсмена, для порядка 200 детей там был организован лишь один учебный класс на 25 учеников, остальные занимались в неприспособленных для учебы комнатах. Детей привлекали к съемкам промороликов для сбора средств благотворительным фондом, а за плохое поведение или нежелание участвовать в видео их лишали смартфонов и планшетов, ограничивая доступ к учебе.

Кроме того, в отчете говорится, что воспитатели и представили фонда Шостака избивали несовершеннолетних, издевались над детьми с инвалидностью, "били зарядками для телефона и мокрой одеждой". По данным отчета, представители фонда ограничивали доступ психологов и представителей турецких государственных органов к детям, не предоставляли им медицинскую помощь. Также фонд намеренно скрывал информацию о положении детей от властей Турции, международных организаций ЮНИСЕФ и представительства Красного Креста.

Как отмечает "Следствие. Инфо", по результатам мониторингового визита на Украине возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по защите жизни и здоровья детей. Однако через год дело закрыли из-за отсутствия доказательств. При этом владелец фонда Шостак за этот проект получил орден "За заслуги" от Владимира Зеленского.