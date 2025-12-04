Минпросвещения предложило единый стандарт обучения для старших классов

С 1 сентября 2027 года учебный план в десятых и одиннадцатых классах предусматривает обязательное изучение минимум 13 учебных предметов и два на углубленном уровне

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ представило новый единый образовательный стандарт для 10-11 классов. Предлагается обеспечить возможность формирования в старших классах программ различного уровня сложности с учетом способностей обучающихся, следует из проекта приказа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа предусмотрено утверждение Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего общего образования, обеспечивающего единство образовательного пространства РФ, преемственность основных общеобразовательных программ, возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся", - говорится в пояснительной записке к приказу.

Стандарт предусматривает возможность для школ самостоятельно выбирать траекторию изучения учебных предметов, модулей, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности.

Также, согласно стандарту, с 1 сентября 2027 года учебный план в десятых и одиннадцатых классах предусматривает обязательное изучение минимум 13 учебных предметов и два на углубленном уровне.

Минпросвещения предложило агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально- экономический, технологический и универсальный профили обучения.