На катке ВДНХ пройдут тематические танцевальные вечеринки на льду

Дебютным праздником станет "Вечеринка теплых шарфов и объятий"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Тематические вечеринки на льду с танцевальными мастер-классами, конкурсами и флешмобами будут проходить на катке ВДНХ в течение трех зимних месяцев, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Дебютным праздником станет "Вечеринка теплых шарфов и объятий", которая состоится 5 декабря с 17:30 до 21:30 <...>. При выборе стиля одежды для вечеринки лучшим вариантом станет спортивное ретро: шапки с помпонами, длинные вязаные шарфы, свитера с оленями и орнаментами. На катке будут работать "Вязаная фотозона" и зона "Большой клубок", где гости смогут фотографироваться в течение всего вечера", - говорится в сообщении.

Над ледовой площадкой будут звучать популярные хиты разных лет, на площадке у сцены катка пройдут показательные выступления фигуристов, мастер-классы по фигурному катанию, игры и эстафеты, конкурсы и викторины с призами за самое оригинальное завязывание шарфа, за знания в области настоящей дружбы и зимних праздников. Также на катке состоится проезд фигуристов-аниматоров с длинным вязаным шарфом - фигуристы развернут 10-метровый красный шарф и вместе с гостями совершат проезд по всему катку.

В дальнейшем тематические танцевальные вечеринки продолжатся в течение зимы, 26 декабря, 17, 24 и 30 января 2026 года и в другие даты.