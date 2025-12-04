В Москве проводится проверка по факту инцидента с дезинсекцией в жилом доме

В оперативных службах сообщили, что жители дома жаловались на запах газа и вызвали аварийные службы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Процессуальная проверка проводится по факту инцидента в жилом доме на Нижегородской улице в Москве, где проводилась дезинсекция. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Лефортовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в жилом доме на улице Нижегородская. По предварительным данным, в одной из квартир проводилась дезинсекция. Ход процессуальной проверки, ликвидация последствий инцидента и соблюдение прав жителей многоквартирного дома на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что жители дома жаловались на запах газа и вызвали аварийные службы.