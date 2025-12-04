В Подмосковье имеющие ВНЖ иностранцы не будут получать льготные лекарства
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, которым исключается право на обеспечение льготными лекарствами иностранцев, имеющих вид на жительство.
"Наша позиция такова: бюджет Московской области должен работать в первую очередь на благо наших семей, наших детей, наших льготников. Только в прошлом году более 2 тыс. иностранцев воспользовались льготой на лекарства, и стоимость этой поддержки для областного бюджета составила 660 млн рублей. Это значительные средства, которые необходимо направить туда, где они являются абсолютным приоритетом - на наших граждан, которые строят нашу страну, платят здесь налоги, растят детей", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, его слова привели в пресс-службе.
Брынцалов добавил, что принятый закон является продолжением системной политики, которая ставит интересы жителей Подмосковья на первое место. Так, в частности, спикер парламента напомнил, что с 2025 года в регионе введен запрет на привлечение иностранной силы на работу по патентам в ключевых сферах: в торговле алкоголем и табаком, в уличном питании, в соцуслугах, спорте, культуре, здравоохранении и образовании.
"Мы защищаем эти чувствительные области и создаем в них рабочие места для наших специалистов", - добавил Брынцалов.