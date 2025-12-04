На Кубани ужесточают меры к бездомным животным, проявляющим агрессию

Также в регионе будет предусмотрена возможность установления опеки над такими животными как со стороны физических, юридических лиц, так и предпринимателей

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Власти на Кубани намерены повторно вылавливать бездомных животных, проявляющих агрессию, и запретить выпуск таких животных обратно на прежние места обитания, соответствующие поправки в краевое законодательство рассмотрены на заседании Законодательного собрания Краснодарского края.

Сейчас в Краснодарском крае к бездомным животным применяют общепринятую в России программу отлов-стерилизация-вакцинация-возврат на прежнее место обитания.

"Предлагается установить возможность повторного отлова животных без владельцев при проявлении признаков немотивированной агрессии, нежизнеспособных; запрет выпуска на прежние места обитания животных без владельцев, проявляющих признаки немотивированной агрессии, а также при имеющихся зафиксированных фактах нападения на человека или <...> животных с причинением вреда жизни или здоровью, или имущества", - представил суть поправок председатель комитета Заксобрания края по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

Он пояснил, что также внесением изменений в закон будет предусмотрена возможность установления опеки над такими животными как со стороны физических, юридических лиц, так и предпринимателей, суть которой будет в обеспечении мер по содержанию животных, оказанию им ветеринарной помощи и ухода за ними.

В Краснодарском крае существует проблема бездомных собак, правоохранительные органы фиксируют факты нападения бродячих собак на людей с причинением телесных повреждений. В городах и районах принимаются меры для строительства приютов для содержания таких животных.