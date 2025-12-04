"Нанолек" готов обеспечить потребность в вакцине для профилактики ВПЧ

Полный цикл производства препарата будет проходить на территории РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Нанолек" подтвердила готовность с 2027 года обеспечить потребность российской системы здравоохранения в вакцине для профилактики ВПЧ, полный цикл производства препарата будет проходить на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее издание РБК сообщило, что включение прививок от менингококка, ветрянки, ВПЧ и ротавируса в нацкалендарь планируют перенести на срок от одного года до четырех лет. По данным издания, из разработанного Минздравом проекта распоряжения правительства следует, что внедрение вакцины против ВПЧ предлагают сдвинуть с 2026 на 2027 год. В проекте также закреплено, что включение вакцин в календарь будет возможно только при полном их производстве в России.

"Необходимые мощности для производства вакцин против ВПЧ уже созданы. Мы подтверждаем нашу готовность, начиная с 2027 года, полностью обеспечить потребность российской системы здравоохранения в вакцине, произведенной на территории страны по полному циклу. В то же время с учетом продолжительного периода, необходимого для включения препарата в НКПП (Национальный календарь профилактических прививок - прим. ТАСС), при отсрочке вакцинации от ВПЧ на год возникает существенный риск переноса фактического начала поставок вакцины на 2028 год и более поздние сроки. Для того чтобы обеспечить поставки препаратов уже в 2027 году, работа над внесением изменений в 157-ФЗ и приказ Минздрава №1122 должна быть начата в 2026 году и завершена к 2027 году, в рамках новых сроков стратегии", - прокомментировали ТАСС в компании.

В 2025 году компания "Нанолек" зарегистрировала первую российскую вакцину для профилактики вируса папилломы человека "Цегардекс" и открыла ее производство полного цикла на биомедицинском комплексе в Кировской области, начиная с наработки антигена. В феврале 2026 года ожидается, что показания применения препарата будут расширены на детей от 9 лет. Первые серии российской вакцины против ВПЧ выйдут в гражданский оборот во второй половине следующего года. Объем производства в 2026 году превысит 600 тыс. доз, к 2027 году, с запуском второго участка, производственная мощность составит более 3 млн доз вакцины ежегодно.

"Реализуя проект, мы ориентировались на временные ориентиры, заложенные в Стратегии развития иммунопрофилактики. Мы уверены, что скорейшее включение вакцинации от ВПЧ в Национальный календарь прививок позволит значительно усилить профилактику рака шейки матки в нашей стране и внесет реальный вклад в решение этой комплексной медицинской, социальной и демографической проблемы", - отметили в компании.

О вакцине "Цегардекс"

Вакцина "Цегардекс" - это разработка российских ученых. Препарат защищает от четырех наиболее распространенных и опасных типов ВПЧ: 6, 11, 16 и 18. Эти типы ассоциированы с развитием рака шейки матки, рака анального канала, а также кожных образований - папиллом.

Многоцентровые клинические исследования проводились на базе ведущих медицинских учреждений: Кировского государственного медицинского университета, Научно-исследовательского центра "Эко-безопасность" (Санкт-Петербург), Пермского государственного медицинского университета им. Е. А. Вагнера и Медико-санитарной части №163 ФМБА России.

В марте 2025 года "Цегардекс" получил регистрационное удостоверение для применения у взрослых. Клинические исследования с участием детей завершены: в них приняли участие 402 добровольца в возрасте от 9 до 17 лет. Расширение показаний на данную возрастную группу ожидается в феврале 2026 года.