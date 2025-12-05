В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 2 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 758 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Облачная погода и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 0-2 градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.