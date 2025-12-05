В Баку из-за самочувствия пассажира вынужденно сел самолет из Москвы в Дубай
Редакция сайта ТАСС
04:46
БАКУ, 5 декабря. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс Москва - Дубай, совершил вынужденную посадку в Баку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев.
По ее данным, самолет благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 05:30 по местному времени (04:30 мск)
"Пассажиру незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время специалисты продолжают необходимые медицинские процедуры в связи с состоянием пассажира", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.