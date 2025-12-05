В Байкальске сняли режим ЧС, введенный из-за неготовности ТЭЦ к зиме

Имеющегося запаса угля хватит до 26 декабря

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в августе в Байкальске Иркутской области из-за критического наполнения золоотвала рядом с озером Байкал и неготовности ТЭЦ и тепловых сетей к отопительному сезону, снят. Об этом сообщает администрация Байкальского городского поселения.

"Режим ЧС в Байкальске снят. 5 декабря прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. <…> Председатель комиссии глава города Василий Темгеневский сообщил, что необходимое финансирование для подготовки ТЭЦ так и не поступило от правительства Иркутской области. <…> в правительстве области не смогли профинансировать запланированные работы по подготовке к зимнему периоду. Часть намеченного нам все же удалось сделать собственными силами и средствами. Формируется резервный фонд, закуплены трансформатор, насос, задвижки для нормальной работы оборудования станции и тепловых сетей. <…> В итоге комиссия решила снять режим чрезвычайной ситуации в Байкальске. Одновременно введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

По данным администрации, на заседании комиссии гендиректор компании "Теплоснабжение" Федор Ларченко доложил, что имеющегося запаса угля на ТЭЦ хватит до 26 декабря. "Котел №7 отремонтирован и работает как основной, котел №9 резервный. По сетям есть порывы, они оперативно устраняются. Теплосети нуждаются в капитальном ремонте, для которого требуется около 187 млн руб., составлены сметы, проверены и будут направлены на экспертизу", - добавили в администрации поселения.

Байкальск с населением 13 тыс. человек находится на южном берегу Байкала.