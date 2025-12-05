Профессионалы Оренбуржья получили в 1,5 раза больше медалей, чем годом ранее

Сборная региона завоевала 105 наград

ОРЕНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Сборная Оренбургской области завоевала 105 наград в чемпионатном цикле профмастерства "Профессионалы", что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Вчера были подведены итоги в Санкт-Петербурге. Регион значительно улучшил свои результаты, завоевав в полтора раза больше медалей, чем в прошлом году. Мы уверенно вошли в десятку сильнейших регионов России по уровню подготовки кадров в системе СПО, за что были отмечены благодарственным письмом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко", - сказано в сообщении.

Глава региона поздравил победителей, призеров, их наставников и экспертов. Их победы он назвал доказательством высокого качества профессионального образования в Оренбургской области и эффективной работы в рамках федерального проекта "Профессионалитет".