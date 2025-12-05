В Московском метрополитене запустили тематический поезд Орловской области

Вагоны оформлены в стилистике вышивки "орловский спис"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный Орловской области, запустили в московском метрополитене. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии до июня 2026 года, передает корреспондент ТАСС.

Вагоны состава оформлены в стилистике вышивки "орловский спис", признанной частью культурного достояния России. На них также изображены портреты известных писателей, родившихся на Орловщине.

"В 2021 году Орел получил официальный статус литературной столицы. И сегодня такие имена, известные во всем мире, как Тургенев, Фет, Бунин, Андреев, Лесков - это лишь малая часть тех 204 представителей, которые прославили Орловскую область на территории Российской Федерации и на весь мир. И так удивительно совпало, что сегодня, помимо знаковой даты в истории Москвы - Дня начала контрнаступления под Москвой, которое получило свое продолжение уже летом 1943-го года в ходе Орловско-Курской наступательной операции, донесшей флаг Победы до Рейхстага, сегодня еще и дни рождения Тютчева и Фета. И действительно, это символично, что именно в этот день запускается наш поезд", - сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Лидер КПРФ, почетный гражданин Орловской области и города Орла Геннадий Зюганов, в свою очередь, назвал запуск поезда знаковым событием в исторической и культурной жизни. "Я горжусь своей Орловщиной. <…> Моя родная Орловщина, действительно, подарила миру 204 писателя - ни один край не может похвастаться таким. <…> Благодарю [Московский] метрополитен и [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина, который не только откликнулся на эту идею, но и максимально помог ее реализовать. Вы увидите уникальный духовный поезд, который передаст сокровища русского языка, русской культуры, русской традиции, без которой невозможно побеждать", - сказал Зюганов.

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский отметил, что к июню 2026 года тематический поезд сможет перевезти около 5 млн пассажиров. "Линия у нас длиной 41,3 км, 25 станций на этой линии. В сутки линия перевозит 780 тыс. пассажиров", - добавил он.

Советник заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, в свою очередь, напомнила, что в сфере транспорта Москва сотрудничает с Орловской областью с 2022 года, когда в общественном транспорте региона была запущена билетная система московского транспорта. "Я знаю, что сегодня уже 100% единиц транспортных средств, именно пассажирских [в Орловской области], они оборудованы системой московского транспорта", - подчеркнула она.