В Тамбовской области впервые стартовал проект "Земский тренер"

Сумма господдержки узких специалистов, которые трудоустроятся в отдаленных населенных пунктах составит 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Marker Elena/ Shutterstock/ FOTODOM

ТАМБОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Первые три соглашения с участниками госпрограммы трудоустройства и поддержки специалистов "Земский тренер" подписаны в Тамбовской области. Они пополнят тренерский штат спортшкол Рассказова, Жердевского округа и Моршанска, сообщили ТАСС в министерстве спорта региона.

"Сегодня в министерстве спорта региона впервые подписали соглашения с участниками программы "Земский тренер". В 2025 году по этой программе три специалиста будут работать в спортивных школах малых городов", - сообщили в министерстве.

Сумма господдержки узких специалистов, которые трудоустроятся в отдаленных населенных пунктах составит 1 млн рублей. Тренер на выбранном месте должен будет проработать не менее пяти лет.

"Новые тренеры Марина Чудина и Сергей Орлов будут обучать детей баскетболу в спортшколах Рассказова и Моршанска, где уже идет набор групп. Тренер Илья Беляев переезжает в Жердевку, где будет вести занятия по плаванию", - отметили в Минспорте региона.