Произведения Пушкина адаптировали для постановок на языке санго в ЦАР

По словам главы Русского дома в республике Дмитрия Сытого, организация много взаимодействует с местными художниками, певцами и театральными артистами

БАНГИ, 5 декабря. /ТАСС/. Русский дом в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) помог адаптировать тексты сказок А. С. Пушкина для театральных постановок на языке местных жителей - санго. Об этом сообщил ТАСС глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый.

По словам Сытого, Русский дом в Банги много взаимодействует с местными художниками, певцами и театральными артистами. Он также подчеркнул, что раньше в ЦАР не существовало классического театра.

"[В основном театральные постановки - это] русская классика: Чехов, Толстой. Также мы начали адаптировать сказки Пушкина для местных театральных постановок, большинство из которых здесь делают местные театральные труппы на языке санго", - сказал Сытый.

По его словам, заложенные в произведениях русских классиков базовые ценности, общие для всех народов, жители ЦАР прекрасно понимают. Тем не менее, некоторые моменты из-за различий в культурно-историческом контексте, могут быть непонятны. "Какие-то частные случаи необходимо адаптировать. Именно для этого мы и взаимодействуем с местными труппами, чтобы не было сухого добуквенного переноса. Нюансы мы разъясняем труппе в процессе организации театральной постановки. А они уже доносят их через свои аналогии", - отметил Сытый.