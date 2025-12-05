Большинство детей и подростков задают вопросы на прямую линию Путина по теме СВО

Согласно информации GigaChat, на прямую линию президента РФ поступило более 102 тыс. обращений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Самой популярной темой обращений на прямую линию президента РФ среди несовершеннолетних является специальная военная операция. Такие данные приводит нейросеть GigaChat от Сбера, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Согласно информации GigaChat, на прямую линию Владимира Путина поступило более 102 тыс. обращений, 25% из которых - от граждан младше 18 лет. В Аналитическом центре можно увидеть распределение тематик по возрастным категориям. Сейчас 8% обращений, поступивших от несовершеннолетних, касаются вопросов, связанных с СВО. Далее следуют темы инфраструктуры, общества и социальной политики (по 4%). Затем идут вопросы здравоохранения (2%) и экономики (1%).

Статистика учитывает все каналы приема обращений - телефонные звонки, СМС и MMS, сообщения в социальных сетях и другие способы связи.

Задать вопрос президенту можно на сайте программы moskva-putinu.ru/москва-путину.рф, по СМС или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" или через чат-бота в мессенджере Max.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.