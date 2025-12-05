Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год
Редакция сайта ТАСС
14:51
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2026 год, основной период начнется 1 июня. Соответствующий совместный приказ ведомств опубликован на интернет-портале правовой информации.
Первыми экзаменами выпускники будут сдавать историю, литературу и химию (1 июня), 4 июня - русский язык, 8 июня - ЕГЭ по математике.
11 июня экзамен будут сдавать те, кто выбрал обществознание и физику, 15 июня - биологию, географию и иностранные языки (письменная часть). 18 и 19 июня планируется устная часть экзамена по иностранному языку, а также информатика.