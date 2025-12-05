В Алтайском крае восстановили движение грузовиков и автобусов на Чуйском тракте

Ограничения вводили из-за непогоды

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей и автобусов восстановили на участке Чуйского тракта в Алтайском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.

"С 22:00 (18:00 мск) открыто движение транспорта на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" с 213-го км (кафе "Облепиха") Первомайского района до 293-го км Троицкого района", - сообщили в ведомстве.

Ограничение движения вводилось в связи с ухудшением погодных условий: снегом, гололедом и порывистым ветром.