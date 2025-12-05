Путин сделал общее фото с сотрудниками отеля в Индии, в котором остановился

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не смог отказать части сотрудников индийского отеля, в котором остановился в рамках своего двухдневного госвизита в Индию, и сделал с ними совместное фото.

На фрагменте видео, опубликованном в своем Telegram-канале журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, глава государства фотографируется почти с десятком сотрудников отеля, в котором он остановился в рамках своего двухдневного государственного визита в индийскую столицу.

Сделав с представителями отеля общую фотографию, российский лидер отреагировал на их благодарные возгласы соответствующим ответом и попрощался со всеми. Обладатели фотографии с президентом РФ сразу принялись рассматривать получившиеся снимки на камерах фотографов.

Государственный визит Путина в Индию практически подошел к концу после двух дней, насыщенных мероприятиями. Завершая программу, глава государства посетил государственный прием от имени президента республики Драупади Мурму, который начался около 17:30 мск.