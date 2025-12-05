Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft
МОСКВА, 5 декабря, /ТАСС/. Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке игры Minecraft. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор сообщает, что ряд Telegram-каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы "внесли в перечень запрещенных", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе, добавили в ведомстве.