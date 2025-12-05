На Эльбрусе прошла самая высокогорная игра в гольф

Игра состоялась на высоте 4 050 м

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Самый высокогорный в стране турнир по гольфу прошел на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Игра состоялась на высоте 4 050 м, сообщили ТАСС организаторы.

"Игра в гольф прошла на высоте 4 050 м. Можно сказать, что мы установили на Эльбрусе неофициальный рекорд России. Последний официальный рекорд был зафиксирован в 2021 году на Красной Поляне, тогда высота была вдвое меньше и составляла около 2 тыс. м. Поле было длиной около 1 км. Его заранее разравняли ратраки. Игра длилась два часа, за которые участники прошли два круга. Холод, разряженный воздух - играть было непросто, но очень интересно", - рассказали ТАСС в пресс-службе экосистемы "Горы России".

Участвовали восемь человек, это спортсмены-любители из Москвы и Санкт-Петербурга. Организовал турнир заместитель генерального директора Национальной корпорации развития гольфа России Александр Кочетков.

Также в пятницу 5 декабря на Эльбрусе запустили новую зону катания впервые с 2015 года, когда была построена самая высокогорная в стране и вторая в Европе канатная дорога "Гарабаши - Мир". Расположена она в восточном секторе Эльбруса на высотах 3,3 - 3,5 тыс. м.

6 декабря на Эльбрусе откроют две новые канатные дороги. Также состоится передача почетного кубка "Лучший горнолыжный курорт России" команде "Архыза", победившего в народном голосовании в 2025 году".

Организаторы открытия горнолыжного сезона России - экосистема "Горы России" при поддержке Минэкономразвития России, Кавказ. РФ и правительства Кабардино-Балкарии.