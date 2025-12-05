Сальдо: коррупция приведет к развалу монобольшинства Зеленского в Верховной раде

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Развившаяся при Владимире Зеленском коррупция в высших органах власти Украины приведет к развалу монобольшинства его партии "Слуга народа" в Верховной раде, особенно после отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Таким мнением поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отвечая на вопрос ТАСС на площадке II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума.

"Я сам был парламентарием Верховной рады в свое время и знаю те правила, которые там существуют. Сейчас, например, там идут разговоры о том, что монобольшинство, поддерживающее господина Зеленского, близко к распаду. <...> Теперь сила переходит в другую сторону, и, соответственно, там депутаты начинают смотреть по сторонам. Более чем уверен, что монобольшинство Зеленского развалится, и все это, опять же, по коррупционной составляющей", - сказал Сальдо, комментируя отставку Ермака.

Глава региона также выразил уверенность, что коррупционный скандал на Украине "похоронит еще не одного политика".

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал, в котором оказался замешан Ермак, вызвал глубокий кризис украинской власти. Работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

О форуме

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.