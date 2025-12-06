Российский композитор написал новую мелодию для поездов специально для ФПК

Запись звучит в исполнении государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Перед отправлением и прибытием на конечную станцию всех поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК) теперь звучит мелодия "Путешествие начинается", специально написанная российским композитором, сообщили ТАСС в ФПК ("дочка" РЖД).

Запись звучит в исполнении государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.

"С 3 декабря во всех поездах АО "ФПК" от Калининграда до Владивостока перед отправлением и прибытием на конечную станцию для пассажиров играет мелодия, получившая название «Путешествие начинается»", - сказали в компании.

Мелодию написал российский композитор, пианист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Кузьма Бодров специально для Федеральной пассажирской компании.

"Это симфоническая поэма, вдохновленная любовью к Родине и железнодорожным путешествиям", - отметили в ФПК.