В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ

Всего новый список включает 67 работ, разделенных на несколько ключевых категорий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минтруд России предложил усовершенствовать защиту несовершеннолетних работников, в том числе предлагается не ограничиваться списком профессий, а выделить перечень работ и функций, к выполнению которых запрещено привлекать детей. Вступление в силу этого перечня ожидается в сентябре 2026 года, сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующий проект приказа Минтруда России "Об утверждении перечня работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Минтруд России предложил усовершенствовать подходы к охране труда несовершеннолетних. В частности, предлагается выделить перечень работ, при выполнении которых запрещен труд несовершеннолетних. Текущая модель, когда в перечне поименованы профессии, позволяет обходить запрет через изменение наименования должности. Поименование работ фактически исключит возможность привлечения несовершеннолетних к такого рода занятиям. Соответствующий проект приказа представлен на общественное обсуждение",- говорится в сообщении.

Базовые принципы безопасности труда несовершеннолетних работников установлены Трудовым кодексом. В соответствии со статьей 265 Трудового кодекса, установлен полный запрет на работу несовершеннолетних на вредных, опасных и подземных работах, а также на работах, наносящих вред здоровью и нравственности. Приказ является подзаконным актом, то есть, он не меняет и не может изменить этих норм, но конкретизирует порядок действия этих ограничений, пояснили в пресс-службе.

Прежде они устанавливались перечнем профессий, но, с учетом отсутствия нормативного регулирования соответствия наименования профессии сути трудовых функций, предлагается перейти от перечисления профессий к перечню видов работ, при выполнении которых привлекать несовершеннолетних нельзя, отметили в министерстве. "Это обеспечит более точную и надежную защиту здоровья молодых работников, поскольку типы работ должны быть изложены и в должностной инструкции работника, в противном случае сотрудник имеет право не выполнять порученные ему задания",- подчеркнули в Минтруде.

О перечне

Всего новый перечень включает 67 работ. Они разделены на несколько ключевых категорий, включая: работы, на которых установлены вредные условия труда; работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию; работы, где невозможно провести исследования и измерения факторов производственной среды; работы с высоким риском травмирования; подземные работы; а также работы, связанные с рисками воздействия производственных физических, химических и биологических факторов, отрицательно влияющих на растущий организм. Планируется, что новый перечень вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Нарушение установленного порядка допуска несовершеннолетних к работе, предусмотренного данным перечнем, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работодатели, не соблюдающие установленные ограничения, могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов, административных наказаний, а в случаях причинения вреда здоровью несовершеннолетнего работника - и к уголовной ответственности, напомнили в пресс-службе.