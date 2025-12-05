Долина пообещала вернуть Лурье деньги за квартиру

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Лариса Долина намерена вернуть покупательнице ее квартиры Полине Лурье 112 млн рублей, назвав это единственным справедливым решением. Об этом певица заявила в эфире спецвыпуска "Пусть говорят" на Первом канале.

"Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение - вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение, вне зависимости от судебного решения", - сказала артистка.

При этом она отметила, что сейчас у нее нет этой суммы на руках. "Это будет тяжело, потому что у меня нет этих денег. Но я сделаю все возможное", - сказала артистка. Она отметила, что мошенники успели забрать у нее деньги после сделки, а потому на руках у нее суммы, вырученной за квартиру, нет.

Лариса Долина также обратилась в эфире к Полине Лурье, заверив ее в том, что она вернет все деньги. Артистка назвала это своей проблемой, отметив при этом, что Лурье точно также является пострадавшей в этой ситуации. "Я [пострадавшая] от рук мошенников, а вы от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами все-таки встретимся и договоримся. Я вам верну все деньги за квартиру", - добавила Долина.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.