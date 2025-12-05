Названы самые популярные темы вопросов президенту к "Итогам года"

Они касаются тем СВО, экономики и соцсферы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вопросы социальной сферы, экономический и оборонный блоки, вопросы инфраструктуры и здравоохранения, а также тема специальной военной операции чаще других отмечались в первых 150 тыс. обращений россиян к президенту перед предстоящей программой "Итоги года с Владимиром Путиным", которая вновь состоится в 12:00 мск 19 декабря.

Кол-центр программы, расположенный в центральном штабе Народного фронта, начал свою работу в 15:00 мск 4 декабря. Согласно данным ОНФ, к середине дня 5 декабря уже было принято и обработано более 100 тыс. обращений в формате звонков и сообщений с самыми разными вопросами, к вечеру эта цифра уже почти достигла отметки в 150 тыс. При этом лидируют по количеству обращений женщины - заявок от них фактически вдвое больше, чем от мужчин. Статистику из центрального штаба привел телеканал "Россия-1".

Так, наиболее популярными к текущему моменту являются вопросы, связанные социальной повесткой, - в списке из шести наиболее популярных категорий обращений они лидируют с показателем в 15%. Обращающиеся в кол-центр россияне в основном разделяют социальный блок на четыре типа вопросов: семья и дети, пенсии и социальные гарантии, получение социальных статусов для льгот, а также помощь людям с ограничениями по здоровью.

Экономический блок и тема специальной военной операции разделили второе место в списке тем и составляют по 9% от общего числа обращений. Отмечается при этом, что в блоке СВО россиян интересует не только вопрос поддержки военнослужащих, но и непосредственно оборонная отрасль. С небольшим отрывом топ-3 тематических блоков замыкает вопрос "государство и общество" - с вопросами этой категории уже успели обратиться около 8% от общего числа граждан.

Порядка 7% граждан обратились в кол-центр с вопросами, касающимися инфраструктуры. Среди них как заявки, связанные с транспортом - они в данном блоке вышли на первое место, так и благоустройство населенных пунктов. На третье место в инфраструктурном блоке попали вопросы, касающиеся энергетики и газификации. При этом вопросы коммунальной и бытовой сферы стали поступать самыми первыми - заявки с подобными вопросами и в предыдущие годы лидировали среди обращений граждан. Замыкает топ-5 тематических блоков на данный момент тема здравоохранения.

В 2024 году в штаб Народного фронта поступило чуть более 2,5 млн обращений к президенту РФ в различных форматах. Россияне позвонили в кол-центр около 1,2 млн раз, более 500 тыс. человек предпочли обратиться к главе государства через СМС и ММС. Остальные обращения традиционно были приняты через мобильное приложение "Москва - Путину", одноименный сайт, а также с помощью социальных сетей.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдет в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023-м, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.