Вильфанд: снега в Москве не будет как минимум до середины декабря

В начале месяца снег выпадет только в некоторых районах Московской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Снег на следующей неделе выпадет только в некоторых регионах Московской области, в самой столице снега ждать не стоит как минимум до середины декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Кое-где в Московской области температура чуть-чуть понизится в начале следующей недели, местами пройдут небольшие осадки. В отдельных местах снег припорошит поверхность, но не более одного сантиметра по высоте. Устойчивого снежного покрова на горизонте ближайших 10 дней [до середины декабря] в Москве по-прежнему не видно", - сказал он.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в Москве будет "однородный режим погоды", колебания температуры будут минимальны.