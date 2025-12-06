В Подмосковье напомнили о запрете проведения ремонта в новогодние праздники

Разовое нарушение закона о тишине грозит штрафом до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Разовое нарушение закона о тишине в праздничные и выходные дни в Московской области может грозить штрафом от 1 тыс. до 50 тыс. рублей, об этом рассказал ТАСС председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

"В преддверии новогодних праздников напоминаем, что в регионе действует закон Московской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан". Проводить перепланировку и иные ремонтные работы нельзя в будни - с 21:00 - 08:00, с 13:00 до 15:00. В выходные и праздничные дни - с 22:00-10:00, 13:00 - 15:00. Такие периоды тишины установлены в течение 6 месяцев после постановки МКД на кадастровый учет. В дальнейшем же предусмотрены следующие периоды, когда запрещены шумные работы. В будни - с 19:00 - 09:00, с 13:00 до 15:00. В субботу - с 19:00 - 10:00, с 13:00 до 15:00. В воскресенье и праздничные дни - круглосуточно", - рассказал он.

По его словам, нельзя кричать, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах, а также проводить земляные, ремонтные, строительные, разгрузочно-погрузочные работы в будни - с 21:00 - 08:00, в выходные и праздничные дни - с 22:00 - 10:00.

Кроме того, запрещается использование звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания, организации досуга. В будни мера действует с 21:00 - 08:00, с 13:00 до 15:00, а в выходные и праздничные дни - с 22:00 - 10:00, с 13:00 до 15:00.

Депутат добавил, что нарушение тишины и покоя в Подмосковье влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан он составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом Гаджиев подчеркнул, что за последующие нарушения в течение года нарушителю придется оплатить штраф в еще большем размере.