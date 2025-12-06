В Москве прогнозируют облачную погоду и до 3 градусов тепла

В ночь на 7 декабря возможно похолодание до минус 2 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве 6 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса тепла. В ночь на воскресенье, 7 декабря, она может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье 6 декабря температура будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов. В ночь на 7 декабря столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.