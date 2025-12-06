Вильфанд: осенняя погода задержится в Москве как минимум до середины месяца

Температура будет примерно на четыре градуса выше нормы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Погода в Москве на этой и следующей неделе будет соответствовать ноябрю по климату и температурным характеристикам. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца следующей недели температура в Москве будет отличаться от климатического фона "на месяц назад", то есть погода будет соответствовать ноябрю. Если быть более конкретным, днем в субботу будет около нуля градусов, по области - до плюс трех. В ночь на воскресенье и понедельник ночные температуры будут отрицательными - до минус двух, а днем будет минус один - плюс один градус", - сказал он.

9 декабря и ночью 10 декабря в столице прогнозируется от нуля до минус двух, по области - до минус четырех градусов, а дневная температура составит около 0. Такая температура на этой неделе и в первой половине следующей недели будет примерно на четыре градуса выше нормы.