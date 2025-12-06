На Запорожье треть мест размещения соответствует требованиям к туробъектам

В регионе зарегистрировано 220 туристических предприятий

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. В Запорожской области порядка 30% средств размещения прошли самоаккредитацию. Об этом на форуме "Запорожская область - регион возможностей" сообщил ТАСС начальник отдела центра инноваций в социальную сферу регионального центра "Мой бизнес" Александр Авдиенко.

Самоаккредитация средств размещения - это обязательная процедура первичной самостоятельной оценки владельцем объекта своего соответствия законодательным требованиям - санитарным, техническим, пожарным, бытовым - для включения в Единый реестр классифицированных средств размещения.

"У нас 220 предприятий зарегистрировано в Запорожской области, которые предприниматели, да, которые именно туристическую предпринимательскую деятельность ведут. Соответственно, из них всего 30% получили самоаккредитацию через Министерство экономического развития и через Министерство туризма Запорожской области. Для сравнения, в Крыму 90% всех предпринимателей уже прошли самоаккредитацию", - сказал он ТАСС.

Авдиенко отметил, что с 1 сентября 2026 года самоаккредитация средств размещения в Запорожской области обязательна.