ТАСС: в подконтрольном Киеву Запорожье в домах нет света

В пророссийском подполье также отметили, что большую часть местного правительства составляют приезжие, в основном из Киева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Киевская администрация Запорожья (ЗОВА) отчитывается о начале отопительного сезона и наличии света в регионе, несмотря на факт того, что жители Запорожья в действительности остались без света и отопления. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Обстановка в регионе сложная - отсутствие света, причем графики отключений не работают. Зато ЗОВА подсвечивает здание администрации. Плюс становится холодно. Отопительный сезон как бы начался и как бы нет. По крайней мере, власти отчитываются, что все по плану - и свет, и тепло, - но это, как обычно, обман", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент большую часть местного правительства составляют приезжие, в основном из Киева. "Это прежде всего связано с тем, что власть теряет управление, и нужно срочно выравнивать ситуацию. Но проблема в том, что приезжим без разницы, как тут и что", - подчеркнул представитель подполья.