На Эльбрусе открыли новые канатные дороги

Стоимость проекта составила 12,5 млрд рублей

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ /КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/, 6 декабря. /ТАСС/. На курорте "Эльбрус" открыли две очереди новых канатных дорог в день официального старта горнолыжного сезона России, передает корреспондент ТАСС.

Канатная дорога идет параллельно существующей от Поляны Азау до станции "Мир" и поднимает туристов с зоны парковки на высоту 3 670 м. Длина подъемника - 5,7 км. Стоимость проекта - 12,5 млрд рублей.

Новая канатная дорога открыла лыжникам и сноубордистам и туристам доступ к восточной зоне катания и сможет перевозить почти 2,5 тыс. человек в час, а также поднимать туристов к новой зоне катания, которую открыли 5 декабря.

"Сегодня старт официального горнолыжного сезона в стране. И этот старт у нас происходит здесь, на Эльбрусе, благодаря тому, что Ассоциация курортов России признала Эльбрус лучшим курортом по итогам прошлого сезона. Соответственно, мы такую традицию вводим теперь, что сезон будет начинаться там, на лучшем курорте. Ну и Эльбрус действительно, наверное, сейчас один из лучших курортов России. Хотя, честно говоря, произносить это все сложнее и сложнее, потому что конкуренция нарастает", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Станции новых канатных дорог по традиции названы балкарскими словами "Баштала" (верхняя поляна) и "Чиран" (ледник). Стыковочная с существующей канатной дорогой на станции "Мир" получила название "Мир-2".

"Мы проехали на новой канатной дороге. Комфортная, уникальная, совершенно новые виды, новые ощущения. Я сам, к сожалению, не катаюсь, но Максим Геннадьевич (Решетников - прим. ТАСС) сказал, что трасса хорошая", - отметил глава республики Казбек Коков.

Текущий сезон является 56-м для курорта. Впервые с 2015 года, когда была построена самая высокогорная в стране и вторая в Европе канатная дорога "Гарабаши - Мир", курорт запускает новую зону катания в восточном секторе. В нее входят две современные канатные дороги (кресельная и гондольная) и 5,2 км трасс для уверенного катания (черного и красного уровня сложности). Всего вместе с новыми трассами на Эльбрусе будет доступно 23 км. Протяженность канатных дорог - более 6 км.

С 4 по 7 декабря на курорте "Эльбрус" проходит старт горнолыжного сезона России. К этой дате организаторы приурочили открытие канатной дороги на склоне высочайшей точки Европы, запуск новой зоны катания. Также в Приэльбрусье прошла самая высокогорнаю в стране игра в гольф на высоте 4 050 м, различные культурные и развлекательные активности, концерты.