В Дербенте открыли парк с видом на крепость Нарын-Кала

Там создали прогулочные дорожки, зоны для отдыха и пикника, смотровые площадки

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Парк с видом на крепость Нарын-Кала открыли в Дербенте по нацпроекту, сообщил в своем Telegram-канале министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Бахтияр Уллаев.

"В Дербенте завершилась реализация масштабного проекта "Начало Дербента: природно-исторический парк "Сосновый бор". Реализованный в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды", в прошлом, 2024 году, он был признан победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

Парк "Сосновый бор" расположен рядом с крепостью Нарын-Кала. Там созданы прогулочные дорожки, зоны для отдыха и пикника, смотровые площадки. Архитектурные решения выполнены в традиционном дагестанском стиле и придают особую атмосферу, отражающую культурное наследие региона.

На территории парка расположены три функциональные зоны: павильон "Нулевой километр", пергола с качелями на деревянном настиле и открытая костровая.

"Здесь каждый сможет насладиться гармонией природы и культуры древнего города, почувствовать его уникальную атмосферу и увидеть, как он продолжает развиваться, сохраняя свое богатое наследие и создавая современную среду для комфортной жизни и приятного времяпровождения", - написал министр.