В России планируется увеличить лимит сверхурочных работ до 240 часов

Речь идет о сверхурочном труде "с согласия работника и оплате такой работы в повышенном размере", следует из утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Увеличение вдвое - до 240 часов - максимально допустимой продолжительности сверхурочных работ в России планируется к апрелю 2026 года. Это следует из утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомился ТАСС.

"Ожидаемый результат: увеличение годовой нормы сверхурочных работ до 240 часов, сокращение дефицита кадров. Срок: апрель 2026 года", - указано в документе. Соответствующие изменения планируется внести в Трудовой кодекс.

Подчеркивается, что речь идет о сверхурочном труде "с согласия работника и оплате такой работы в повышенном размере". В Трудовом кодексе РФ лимит сверхурочной работы установлен в 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие.

Ранее сообщалось, что предложение об увеличении вдвое лимита привлечения к сверхурочным работам было инициировано Российским союзом промышленников и предпринимателей.