Жителей Москвы предупредили о возможной гололедице 7 декабря

Водителей призвали быть внимательными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Гололедица может образоваться в воскресенье в Москве в связи с переходом ночью температуры к отрицательным значениям. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 декабря и до 08:00 мск 7 декабря в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Городские службы непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, а также проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, добавили в столичном КГХ.