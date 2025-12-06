В Москве начало декабря 2025 года стало четвертым без снега за XXI век

Подобная ситуация ранее наблюдалась в 2006, 2008 и 2009 годах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Начало декабря без снега наблюдается в Москве четвертый раз в XXI веке, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. Ранее подобная ситуация наблюдалась в 2006, 2008 и 2009 годах.

"Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в столице не редкость. Первая пятидневка декабря без снежного покрова, как в нынешнем году, наблюдалась в декабре 2009, 2008 и 2006 годов", - отметил синоптик.

Как подчеркнул Леус, в 2006 и 2008 годах снег "лег" в столице только 19 и 23 декабря соответственно.