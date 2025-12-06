В ОП призвали ужесточить уголовную ответственность для дропперов

В качестве наказания дропперам нужно назначать не менее пяти лет лишения свободы, подчеркнул член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Уголовную ответственность для дропперов нужно максимально ужесточить - от пяти лет лишения свободы. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Ответственность за неправомерный оборот средств платежей установлена федеральным законом от 25 июня 2025 года. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом, - лишение свободы сроком до трех лет. Также в качестве санкций установлены штрафы, они варьируются в зависимости от степени тяжести деяния.

"Учитывая, что большинство граждан, которые становятся дропперами, считают это видом заработка, причем достаточно легкого, и не придают значения последствиям для себя в виде ограничения и лишения свободы, необходимо максимально ужесточить уголовную ответственность за так называемое дропперство. При этом срок лишения свободы должен быть установлен от пяти лет и ответственность должна быть реальной", - сказал Машаров.

Он отметил, что это надо делать вкупе с социальной рекламой. "Пока не будет жестких мер по дропперам, мы будем получать различного рода мошеннические проекты. Уверен, что большие сроки и реальные задержания заставят и молодежь, и граждан пенсионного возраста неоднократно подумать, перед тем как идти на нарушение закона", - сказал Машаров.