В дни X ВЭФ рестораторы реализовали на "Рыбном рынке" продукции на 8 млн рублей

Первый вице-губернатор правительства Приморского края Вера Щербина отметила, что расходы региона по работе "Рыбного рынка" - это инвестиции в продвижение дальневосточных брендов

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Гастрономическая площадка X Восточного экономического форума (ВЭФ) - "Рыбный рынок" дала рестораторам возможность реализовать товаров почти на 8 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС первый вице-губернатор - председатель регионального правительства Вера Щербина.

"С 2024 года организация гастрономической площадки в рамках проведения ВЭФ полностью доверена правительству Приморского края. Одна из наших главных задач - показать гостям потенциал приморской кухни. Таким образом, расходы региона по работе "Рыбного рынка" - это наши инвестиции в продвижение дальневосточных брендов. Представляя лучшие образцы нашей кухни, наши рестораторы получили возможность реализовать продукцию почти на 8 млн рублей, и это еще раз подтверждает, что проект пользуется огромной популярностью среди гостей и позволяет высоко держать марку качества продукции, предлагаемой приморскими предприятиями питания", - сказала Щербина.

Она уточнила, что в 2024 году блюда готовила профессиональная команда поваров из Приморья, а в 2025 году к ним присоединились коллеги с Чукотки. Гости ВЭФ получили возможность продегустировать авторские блюда из локальных продуктов: минтая, гребешка, краба, оленины.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий.