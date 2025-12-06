Россияне отправили более 255 тыс. обращений на прямую линию Путина

По информации телеканала "Россия-1", от женщин поступило 67% сообщений, от мужчин - 33%

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 255 тыс. обращений поступило президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, которая пройдет 19 декабря. Статистику из центрального штаба привел телеканал "Россия-1".

По информации телеканала, 33% обращений поступило от мужчин и 67% - от женщин. Отмечается, что для обработки такого большого массива данных используется ИИ-помощник GigaChat от Сбера.

Задать вопрос президенту можно на сайте программы moskva-putinu.ru/москва-путину.рф, по СМС или ММС на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" или через чат-бота в мессенджере Max. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.