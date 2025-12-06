Россияне отправили более 255 тыс. обращений на прямую линию Путина
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 255 тыс. обращений поступило президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, которая пройдет 19 декабря. Статистику из центрального штаба привел телеканал "Россия-1".
Читайте также
Что известно о подготовке прямой линии с Путиным в 2025 году
По информации телеканала, 33% обращений поступило от мужчин и 67% - от женщин. Отмечается, что для обработки такого большого массива данных используется ИИ-помощник GigaChat от Сбера.
Задать вопрос президенту можно на сайте программы moskva-putinu.ru/москва-путину.рф, по СМС или ММС на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" или через чат-бота в мессенджере Max. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.