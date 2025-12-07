Мошенники внедряют новые многоролевые схемы с обучающими курсами

С потенциальной жертвой связываются якобы IT-специалисты оператора связи и предлагают пройти курсы, затем аферисты выманивают код из СМС для регистрации на платформе, после чего сообщают о "взломе" аккаунта на "Госуслугах", рассказали в МВД

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мошенники обманывают россиян, предлагая сначала пройти обучающие курсы от имени IT-специалистов, а затем, угрожая уголовной ответственностью за финансирование запрещенных организаций и хищением денег, под видом специалистов портала "Госуслуги", сотрудников банков и спецслужб выманивают средства под предлогом "проверки легитимности купюр". Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, с потенциальной жертвой связываются якобы IT-специалисты оператора связи и предлагают пройти обучающие курсы. В ходе общения они выманивают код из СМС якобы для регистрации на платформе. Затем с человеком связываются лжесотрудники портала "Госуслуги", которые сообщают о взломе аккаунта.

Спустя некоторое время жертве звонит псевдосотрудник банка, который интересуется финансовой историей и сообщает об угрозе хищения денег. Через несколько минут с человеком связывается по видеосвязи якобы сотрудник спецслужб и обвиняет его в финансировании запрещенных организаций и украинских военных формирований, сообщает об уголовной ответственности в отношении него и родственников.

Введенный в заблуждение человек, поддавшись панике, начинает следовать полученным инструкциям. Он переводит деньги на виртуальную карту в мобильном приложении, а затем отправляется в офис банка, где переводит деньги на указанный аферистами счет. После перевода мошенники сообщают, что деньги поступили и будут проходить "проверку на предмет легальности купюр" в течение некоторого времени.