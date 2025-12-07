При развитии Владивостокской агломерации намерены учесть опыт Сеула и Шанхая

В частности, корейская модель предполагает объединение муниципалитетов в единую административную единицу с общим руководством и активным использованием цифровых технологий, отметила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Городская агломерация "Большой Владивосток" станет первым на Дальнем Востоке городом-миллионником, для управления которым будет рассмотрен опыт азиатских агломераций - корейского Сеула и китайского Шанхая. Об этом сообщила ТАСС первый вице-губернатор - председатель регионального правительства Вера Щербина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил протестировать во Владивостоке пилотный механизм управления агломерациями, включающий внедрение механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципалитетов, территории которых полностью или частично входят в состав этих агломераций.

"Учитывая особенности российских городов, нам необходима специализированная система управления для гармонизации социально-экономического развития территории. Владивостокская агломерация - идеальный проект для отработки таких подходов. Учитывая ориентированность дальневосточных регионов на Азиатско-Тихоокеанский регион, мы сейчас рассматриваем имеющийся опыт ближайших соседей. Опыт Южной Кореи - это агломерация Сеула, и Китая - это агломерация Шанхая, может быть использован для модернизации управления "Большим Владивостоком", - обозначила Щербина.

Она отметила, что Владивосток имеет хорошо выраженное окружение в виде ряда прилегающих районов и небольших городов. "Большой Владивосток" будет включать три ближайших муниципалитета - в совокупности это более 800 тыс. жителей, в том числе проект города-спутника, что позволит создать первый на Дальнем Востоке город-миллионник. В актуализированный план развития Владивостокской агломерации, который утвержден федеральным правительством 17 октября, уже включены первые организационные мероприятия по его созданию", - добавила собеседница агентства.

Первый вице-губернатор разъяснила, что корейская модель предполагает объединение муниципалитетов в единую административную единицу с общим руководством и активным использованием цифровых технологий. Китайская - создание административного комитета для координации экономики, инфраструктуры и экологии.

"Сейчас нам важно во взаимодействии с заинтересованными муниципалитетами, экспертным сообществом и федеральной властью выбрать наиболее подходящую модель для управления нашей агломерацией. Вариаций большое множество. Требуется донастройка законодательных, организационных и иных механизмов. Задача "Большого Владивостока" заключается в том, чтобы использовать экономический потенциал территории и создать там полноценную транспортную, энергетическую, социальную инфраструктуру и городскую среду, в которой будет удобно, комфортно и интересно жить", - добавила председатель регионального правительства.